Politika

Irak Başbakanı Kazimi’den İsrail'le normalleşme açıklaması

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın düzenlenecek zirvede, İsrail'le normalleşme konusunun gündeme gelmeyeceğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Mustafa Kazimi ırak İsrail

HABER MERKEZİ

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Başbakan Kazimi, Suudi Arabistan ziyareti öncesi başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Cidde Zirvesi'nde bölge ve dünya için büyük sıkıntılar olan enerji, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında iş birliği meselelerinin tartışılacağını belirten Kazimi, İsrail ile normalleşme meselesinin de ele alınacağına dair iddiaların doğru olmadığını, bu konunun asla gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Irak'ın Filistin meselesi konusunda tutumunun sabit olduğunu, Filistin halkının meşru haklarına destek verdiğini vurgulayan Kazimi, "Cidde'de normalleşme meselesinin konuşulacağı yönünde çıkan söylentilerin amacı, Irak'ın bölgedeki konumunu geri kazanmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.

Irak'ın ilişkilerde sıfır sorun ve denge politikası yürüttüğünü kaydeden Kazimi, Irak'ın hiçbir zaman komşu ülkeler için tehdit olmayacağını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılımıyla Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün bulunacağı bir zirve düzenlenecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv