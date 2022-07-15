Politika

BM'den İsrail ve Filistin'e 'iki devletli çözüm' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin ve İsrail arasında "İkili devlet ilkesine ulaşma yolunda ilerleme kaydedilmediği takdirde fırsatın sonsuza kadar kaybolacağı" konusunda uyarıda bulundu.
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HABER MERKEZİ

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında soru üzerine, "İki devletli çözümün uygulanmasına yönelik bir ilerleme olmazsa fırsatın sonsuza dek kaybedileceği uyarısını defalarca yayınladık ve dünya liderlerinin bunu anlamasını ve bu uyarıya göre hareket etmelerini umuyoruz" dedi.

İki devletli çözüm konusunda baskı yapmaya devam ettiklerini belirten Haq, "Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörümüz (Tor Wencesland) geçtiğimiz birkaç ay içinde BM Güvenlik Konseyi'ne birkaç kez, iki devletli çözümde bir ilerleme sağlanmazsa sahadaki sorunlar daha da kötüye gideceği konusunda uyarıda bulundu" diye konuştu.

Sözcü Yardımcısı, mevcut statükonun süresiz olarak devam edemeyeceği konusunda BM'nin endişelerini dile getirdi.

Öte yandan, bugün bölgeyi ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la yaptığı görüşmede, "iki devletli çözümün ilk destekçilerinden biri" olduğuna dikkati çekti.

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