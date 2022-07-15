Politika

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu’ndan teşekkür mesajı

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Erbil’de düzenlenen Fransa Ulusal Günü etkinliğine katılanlara teşekkür etti.
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kürdistan Olivier Decottignies Fransa Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Erbil’de düzenlenen Fransa Ulusal Günü etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, “Erbil’de Fransa Ulusal Bayramı programına katılıp bizleri şereflendiren Kürt dostlarımıza, uluslararası ortaklarımıza ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Fransa vatandaşlarına teşekkürler” dedi.

 Öte yandan programa katılan Başkan Mesud Barzani, “Bu akşam Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Bastille Günü kutlamasına katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Dostlarımıza, Fransa halkına mutlu ve müreffeh bir ulusal gün dilememe izin verin” ifadelerini kullandı.

 

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