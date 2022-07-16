Politika

İngiltere’nin gönderdiği M-270 füze sistemi Ukrayna’ya ulaştı

Ukrayna, İngiltere’den füze sisteminin ilk sevkiyatını aldı.
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M-270 MLRS
M-270 MLRS
dünya Ukranya İngiltere füze sevkiyatı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada M-270 MLRS’nin (Multiple Launch Rocket System) ilk sevkiyatının geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada M-270 MLRS’nin Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) ile kullanılacağı belirtildi. Reznikov, açıklamasında “Düşmana merhamet yok” ifadelerini kullandı.

Londra, söz konusu 80 kilometre menzilli füze sisteminin Washington’un gönderdiği HIMARS’ın devamı olarak teslim edileceğini açıklamıştı.

Moskova, Batılı ülkeleri Kiev’e uzun menzilli silahlar sağlamamaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Askeri uzmanlar, Ukrayna’nın HIMARS kullanmasının Rus kuvvetlerine zarar verebileceğini düşünüyor.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre Ukrayna, başka ülkelerin sağladığı füzeler ile Haziran ayından bu yana 20’den fazla Rus mühimmat deposunu ve cepheden uzakta kurulmuş merkezlerini yok etti.

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