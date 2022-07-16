ABD'nin en çok arananlar listesindeki uyuşturucu baronu yakalandı

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ABD'de 20 milyon dolar ödülle aranan ve “çok tehlikeli” olarak nitelenen 69 yaşındaki Rafael Caro Quintero Meksika ordusu tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Meksika Donanması, Quintero'nun saklandığı çalılıklarda, Max adlı özel eğitimli bir köpek tarafından bulunduğunu bildirirken, ABD ise Quintero'nun derhal sınırdışı edilmesi için çalışacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Merrick Garlan, "Amerikan güvenlik güçlerini kaçıran, işkenceden geçiren ve katleden kimsenin saklanacak bir yeri yok. Rafael Caro Quintero'nun yakalanması nedeniyle Meksika makamlarına minnettarız" ifadelerini kullandı.

Quintero, Amerikalı bir uyuşturucuyla mücadele ajanının 1985'te kaçırılması, işkenceden geçirilmesi ve öldürülmesiyle suçlanıyor.

Uyuşturucu baronu Quintero, Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele kurumu (DEA) ajanı Enrique Camarena'nın öldürülmesi nedeniyle 28 yıl hapis yattı.

2013'te Meksika'daki bir mahkeme, Quintero'nun 40 yıllık cezasını kısa kesmiş ve hapisten çıkmıştı. Quintero'nun federal değil, eyalet mahkemesinde yargılanması gerektiğine karar verilmişti. Karar daha sonra Yüksek Mahkeme'de bozulsa da Quintero kaçarak saklanmaya başladı.

Quintero, Guadalajara kartelinin üç kurucusundan biriydi.