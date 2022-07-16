Kazimi: Suudi Arabistan’la ilişkiler en iyi dönemlerinden birini yaşıyor

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Cidde kentinde düzenlenen zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Kazimi, Al Arabiya televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Kazimi, Suudi Arabistan ile ilişkilerde son yılların en iyi döneminin yaşandığını ve bu ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ifade etti.

Irak ile Suudi Arabistan arasında birçok alanda önemli ortaklıkların olduğunu söyleyen Kazimi, iki ülkenin 2022'nin başında elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için imzaladığı mutabakat zaptının hayata geçirilmesini önemli bir adım olarak niteledi.

Kazimi, halihazırda Irak’ın başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm Arap ülkeleri ile ilişkilerinde iyi bir dönem yaşadığını aktardı.

İran ile ABD arasındaki müzakerelere değinen Kazimi, bölgeye olumlu yansıyacak bu diyaloğun gelişmesi için ülkesinin aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kazimi, ayrıca Irak'ın terörle mücadele için tüm ülkelerle işbirliği yapmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

ARAP LİDERLER BIDEN'IN DA KATILACAĞI CİDDE ZİRVESİ İÇİN SUUDİ ARABİSTAN’DA

Bu arada Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA) haberine göre, Kazimi’nin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı’nda tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün davet edildiği "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"ne ABD Başkanı Joe Biden da katılacak.

Kazimi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugünkü zirve öncesinde Biden ile birer görüşme yaptı.

ABD Başkanı Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı olmuştu.