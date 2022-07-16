10 ilde Kürtçe öğretmenleri için çağrı: 200 ek atama yapılsın

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Kürt Dil Hareketi (HEZKURD), Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sadece 3 Kürtçe öğretmeni atamasını yetersiz bularak, 200 yeni öğretmen alıp yapması için İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Diyarbakır, Urfa, Batman, Bitlis, Iğdır ve Şırnak’ta ortak basın açıklaması yaptı.

İstanbul’daki basın açıklamasına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK üyesi Abdurrahman Kurt ve Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen de katıldı.

HEZKURD, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi, devletin genel politikası ve geçmiş hükümetlerin uygulamaları, Kürtçe önünde ciddi bir bariyer oluşturmuştu. Toplum da bu yasaklara ve baskılara kısmen ayak uydurmuş ve Kürtçe adeta ölüme terk edilmişti. Nihayet geldiğimiz noktada 2012 yılı itibariyle Kürtçe derslerinin, seçmeli de olsa, Milli Eğitim Bakanlığı yani devlet eliyle verilmesine karar verilmişti. Bu, bize göre tarihsel bir öneme sahiptir, çünkü devletin Kürtçeye bakışı kısmen yumuşamış, bu durumun topluma da olumlu yansımaları olmuştur. Seçmeli Kürtçe derslerinin veriliyor olması, yetkililere bazı sorumlulukları da beraberinde getirmiştir. Bu derslerin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi, hiç şüphesiz tercih sürecinin şeffaf olmasına, bu konuda görevli olanların işlerini samimiyetle yapabilmesine ve bilahare yeterli öğretmen atamasına bağlıdır.”

MEB’in 3 Kürtçe öğretmeni atamasının yetersiz ve sembolik olarak değerlendiren HEZKURD, “Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl için 20 bin öğrencinin Kürtçe tercihte bulunduğunu açıklamış idi. Peki tabii buna uygun mahiyet ve yeterlilikte öğretmen ataması ve doküman tedariki gerekmektedir. Ancak önümüzdeki eğitim - öğretim devresinde Zazaca için bir (1), Kurmancca için iki (2) öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Hepimizin malumudur ki bu atamalar, tercihlere oranla yetersiz kalacak ve bu, ihtiyaçlara cevap veremeyeceği gibi sembolik olmaktan da öteye gidemeyecektir. Planlanan atamaların tekrar göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

200 yeni Kürtçe öğretmeni atamasının yapılması gerektiğini vurgulayan HEZKURD, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, 200 Kürtçe öğretmeninin bu ihtiyaca cevap verebileceğini düşünüyoruz. 200 ek öğretmen ataması, halihazırda Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan gençlerimizin de atama beklentilerine kısmen çözüm olacaktır. Bu konuda yetkililerin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Kürtçe için her kim ne yaparsa mutlaka olumlu karşılığı olacak ve toplumda saygın bir konum elde edecektir. Çocuklarımız kendi dillerini öğrenme iradesi ortaya koymuşlardır. En temel haklardan olan dil eğitimine olumlu yaklaşım, önemli bir medeniyet tasavvurudur. Bizler bu hakkın kullanılabilmesi için yeterli olanakların yaratılmasını istiyoruz. Yetkililerden, sorumlu oldukları alanlarda daha ciddi adımlar atmasını bekliyoruz.”

MEB’in 20 bin yeni öğretmen atamasında Kürtçeye sadece 3 kontenjan ayırmasına itiraz eden HEZKURD ve DİERG 200 yeni Kürtçe öğretmeni ataması için günlerdir kampanya düzenliyor.