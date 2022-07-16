Cidde Zirvesi'nde öne çıkan mesajlar

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‘Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi’ Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde ABD Başkanı Joe Biden ve Arap liderlerin katılımıyla başladı.

Zirvede konuşan ABD Başkanı Joe Biden, “İran'ın gerilimi yaymasına izin vermeyeceğiz ve bölgedeki müttefiklerimize destek vereceğiz” dedi.

Al Arabiya’da yer alan habere göre, Biden, “Bölgedeki terör tehditlerine karşı koymaya kararlıyız ve terörle mücadele için bölgedeki müttefiklerimize destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran'ın asla nükleer silah elde etmemesini sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Biden, bölgedeki hava tehditlerine karşı hava savunmasını ve erken uyarıyı güçlendirme sözü verdi.

Bölge ülkelerinin Yemen’deki ateşkesi desteklemelerinin önemine değinen Biden, birleşik bir Ortadoğu bağlamında çalışacaklarını bildirdi.

BİN SELMAN’DAN İRAN’A ÇAĞRI

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise zirvede yaptığı konuşmada, “İran'ı işbirliği yapmaya ve bölge ülkelerinin işlerine karışmamaya çağırıyoruz” dedi.

Bin Selman, “Irak, güvenliğinde bölgenin güvenliğine yansıyan bir iyileşmeye tanık oluyor. Bölgenin istikrarı, Suriye ve Libya'da siyasi çözümler gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin meselesine çözüm bulunmadan, bölgede istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de, milislere, destekçilerine ve onlara para ve silah sağlayanlara yer olmadığını bildirdi.

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA) haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı’da tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

Irak Başbakanı Kazımi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugünkü zirve öncesinde ABD Başkanı Biden ile birer görüşme yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün davet edildiği "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"ne Biden da katılıyor.

ABD Başkanı Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı olmuştu.