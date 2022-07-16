Politika

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Tiflis'te bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi.
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dünya Azerbaycan Ermenistan Tiflis Ceyhun Bayramov Ararat Mirzoyan

HABER MERKEZİ

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah Tiflis'e ulaşan Bayramov ve Mirzoyan baş başa görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Bayramov ve Mirzoyan bu görüşme ile herhangi bir aracı bulunmaksızın ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Bakanlar ayrıca, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ayrı ayrı görüştü.

Bayramov ve Mirzoyan Gürcü mevkidaşları Ilia Darchiashvili ile üçlü toplantı da yaptı.

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