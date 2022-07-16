Spor

Dalkurd kan kaybetmeye devam ediyor

İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd,14’üncü hafta maçında konuk ettiği Örebro’ya 2-0 yenildi.
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kürdistan Dalkurd İsveç Örebro

HABER MERKEZİ

Son haftalarda aldığı yenilgilerle kan kaybetmeye devam eden Dalkurd, bugün Örebro’yu konuk etti.

Maça kötü başlayan Dalkurd, mücadelenin 5’inci dakikasında Örebro’dan Kevin Edward’ın attığı golle 1-0 yenik düştü. 

Defans ve hücum hatlarında sıkıntı yaşayan Dalkurd, 14’üncü dakikada Noel Milleskog’un attığı golle Örebro karşısında 2-0 geriye düştü. 

Karşılaşmanın ilk yarısı bu şekilde sone erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında üst üste top kayıpları yaşayan Dalkurd, gol fırsatını da değerlendiremedi.

Maçta başka gol olmayınca Dalkurd, bu hafta da kendi evinde 3 puanı rakibine kaptırdı.

11 puanı bulunan Dalkurd 14’üncü sıraya düştü, Örebro ise 20 puanla 10’uncu sıraya yükseldi.

Dalkurd, geçen hafta kendi sahasında Landskrona BoIS’a 1-0 yenildi.

Kürt ekibi ligin 12’nci haftasında da Brommapojkarna’ya 5-0 mağlup olmuştu.

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