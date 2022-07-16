Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 9. turu ertelendi

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Pedersen, yazılı açıklamasında, geçen ayki 8. tur görüşmelerinde 25-29 Temmuz'da yapılacağı yönünde karar alınan 9. tur oturumlarının, planlanan zamanda gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Çatışma ortamının sürdüğü Suriye'de tarafların farklılıklarına rağmen siyasi süreci korumasının önemine dikkati çeken Pedersen, Komite üyelerine yapıcı diplomasiyi sürdürme çağrısında bulundu.

9. tur görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Pedersen'in açıklamasının ardından Komitenin muhalefet delegesi eş başkanı Hadi el Bahra, yazılı açıklamasında, Beşar Esad rejim delegesinin aday gösterdiği eş başkanın, "Rusya'nın taleplerinin yerine getirilmesi durumunda toplantılara katılabilecekleri bilgisini verdiği" ve 9. turun bu yüzden ertelendiğini öne sürdü.

El Bahra, "Bu komite, Suriye halkının çıkarlarını korumak için kuruldu. Dolayısıyla Komite faaliyetlerinin hangi sebeple olursa olsun, özellikle başka bir devletin talebinin yerine getirilmesi için askıya alınması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ TURLARDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de yapılan Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esad rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu. Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esad rejimini suçlamıştı.

21-25 Mart'ta düzenlenen 7. tur oturumlarında da somut ilerleme kaydedilememiş, görüşmelerin sonunda Pedersen basın toplantısı düzenlememişti.

8. tur görüşmeleri de 30 Mayıs ile 3 Haziran arasında gerçekleşmiş, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamamıştı.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ

2019'da BM'nin desteğiyle kurulan Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 grup bulunuyor.

Anayasa yazımından sorumlu küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.