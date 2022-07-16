Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı tutuklandı

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Batman’a bağlı Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu dün (15 Temmuz) kendisine tahsis edilen kaymakamlığa ait resmi plakalı makam aracıyla Diyarbakır’a gitmek için tek başına yol çıktı.

Sinanoğlu, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin Akpınar Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik’e ardından kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı. Hastaneye kaldırılan Muhammed Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer araç sürücüsü ise tedavi altına alındı.

KAYMAKAM ALKOLLÜ ÇIKTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Serveroğlu, kaymakamlığa ait aracı hızlı kullanıyordu. Yapılan test ve muayenede Serveroğlu’nun alkollü olduğu belirlendi ve aracında bira şişeleri olduğu belirtildi.

Bismil Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kaymakam Server Sinanoğlu, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak”, “alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından tutuklandı.

DİYARBAKIR VALİSİ TAZİYEYE GİTTİ

Sinanoğlu’nun ölümüne neden olduğu 13 yaşındaki Muhammed Çelik’in Diyarbakır’da Suffe Medresesi’nde öğrenci olduğu öğrenildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, bugün (16 Temmuz) Bismil Kooperatif Mahallesi’ndeki Muhammed Çelik için kurulan taziyeyi ziyaret etti ve aileye başsağlığı dileğinde bulundu. (Kaynak: Medyascope)