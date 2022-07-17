Doğu Kürdistan'da Urmiye Gölü protestosu

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Urmiye Gölü'nün kurumasını önlemek için yeterli özenin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Urmiye kentinde toplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, göstericilerin, "Urmiye Gölü susuzdur" ve "Meclis, Urmiye Gölü'nün öldürülmesini emrediyor" sloganları attığı görülürken İran güvenlik güçlerinin caddelerdeki yoğunluğu dikkati çekti.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı ​​​​​​​Urmiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Şu anda gölün yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor. Doğu Kürdistan'da daha önce de gölün yeniden canlandırılması talebiyle zaman zaman gösteriler düzenlenmişti.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urmiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.