Gözlemevi: Suriye ordusu güçlerini Ayn İsa’ya konuşlandırıyor

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun yaklaşık 250 asker, 5 tank ve çok sayıda ağır silahlardan oluşan bir konvoyun Minbic'den Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa’ya gönderdiğini açıkladı.

Suriye ordusunun bu bölgelerdeki konuşlanması sırasında bir Rus helikopterinin gözlem yaptığı belirtildi.

Gözlemevi ayrıca, rejim güçlerinin, Haseke'nin kuzeybatısında bulunan Til Temir köyünde de Türkiye destekli silahlı gruplara karşı cephelere silah ve asker sevkiyatıyla mevzilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Tel Rıfat ve Minbic'e yönelik yeni bir askeri operasyon başlatma tehdidinin ardından DSG, Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı Suriye ordusuyla askeri bir mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Bu çerçevede Suriye rejimi Ayn İsa, Bab, Minbic ve Kobani'nin çevresine askeri güçlerini konuşlandırdı.

Ayrıca Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin tehdit ve saldırılarına karşı Suriye ordusunun Kobani’ye yerleştiğini, Rojava’nın bazı sınır bölgelerinde de konuşlandırıldığını açıklamıştı.