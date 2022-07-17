Politika

İngiltere: Rusya savunma pozisyonlarını güçlendirdi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın güney Ukrayna'da işgal ettiği alanlarda savunma pozisyonlarını güçlendirdiğini açıkladı.
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dünya Rusya Ukranya

HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansına göre, İngiltere Savunma Bakanlığı Twitter'dan, askeri takviyelerin Mariupol, Zaporijya ve Kherson arasında gerçekleştiğini, Melitopol'deki Rus kuvvetlerinin ise güvenlik önlemlerini artırdığını yazdı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları yarın Moskova'nın güney Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinden füzeli saldırılar gerçekleştirmekle suçlandığı bir zamanda Rusya'ya karşı yaptırımların sertleştirilmesini tartışacak.

AB bakanlarının, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan altın alımını yasaklama önerisi de dahil olmak üzere birçok konuyu değerlendirmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Moskova saldırganlığının bedelini ağır ödemeye devam etmeli" dedi. Üst düzey bir Avrupalı ​​yetkiliye göre, bu yeni yaptırımlarla ilgili Brüksel'de yapılacak ön görüşmede yarın için herhangi bir karar alınması beklenmiyor.

G20 üye ülkeleri, Cumartesi günü Bali'de fikir birliği sağlanamaması nedeniyle ortak bir açıklama yapılmadan sona eren toplantıda, savaşın maliyetinin dünyanın her ülkesinde hissedildiğini açıkladı.

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