Yaşam

Twitter’dan yeni özellik: Görünmez tweet

Sosyal medya ağı Twitter, yeni özellik sayesinde atılan bir tweetin ana sayfada ya da profilde görünmemesini sağlıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Twitter tweet Joseph J Nuñez

HABER MERKEZİ

Dünyanın en popüler mikro blog platformu Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların gizli tweetler atabilmelerine imkan tanıyacak.

Bir tweet attığınızda, o tweet akış sayfasında ve profilde görünmüyor. Kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecekler. Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak.

Test aşamasındaki özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü Layal Brown, bu özelliğin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve özelliğin ne işe yarayabileceğini hala öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Twitter, iki hesabın birlikte paylaşım yaparak 'ortak tweet' atmasına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. CoTweets özelliği, iki hesabın bir tweeti birlikte yazmasına ve her ikisinin de tek bir tweette etiketlenmesine olanak tanıyor.

Twitter sözcüsü Joseph J. Nuñez, yaptığı açıklamada, "İnsanların ve markaların büyümek ve yeni kitlelere ulaşmak ve diğer hesaplarla işbirliklerini güçlendirmek için bu özelliği nasıl kullanabileceğini öğrenmek için sınırlı bir süre için CoTweet'leri test ediyoruz" dedi.

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