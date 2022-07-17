Politika

Zelenskiy: Rusya'nın füzeleri birliğimizi bozamayacak

Ukrayna lideri Zelenskiy, “Rusya'nın füzeleri ve topları birliğimizi bozmayı ve bizi yolumuzdan döndürmeyi başaramayacak” dedi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Rusya Ukranya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, devam eden savaşa dair önemli bir açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçti.

Dün gece geç saatlerde ulusa seslenen 44 yaşındaki Ukrayna lideri, duygusal bir konuşma yaptı.

Ukrayna Devlet Egemenlik Bildirgesi'nin bundan tam 32 yıl önce onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, “Uzun yıllar sonra halkımızın bağımsız yaşama hakkını teyit eden ilk belgeydi. Bağımsız ve demokratik bir şekilde. Rusya'nın hiçbir füze ve topunun birliğimizi bozmayı ve bizi yolumuzdan döndürmeyi başaramayacağı açıktır" dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna birliğinin yalanlar veya yıldırma, sahte bilgi veya komplo teorileriyle bozulamayacağı da aynı derecede açık olmalıdır” diye konuştu.

Ukrayna halkının ve ordusunun, Rusya'nın saldırılarına dayandığını ve 24 Şubat'tan sonra işgal edilen bölgelerin bir kısmını geri almayı başardığını belirten Zelenskiy, “Devletimizin şu anda işgal altındaki diğer bölgelerini yavaş yavaş kurtaracağız. Böyle bir savaş sırasında Avrupa Birliği adayı statüsünü elde edebildik. Kamu kurumlarının istikrarını sağladık. Devletteki tüm lojistik süreçler, askeri ve ekonomik, yeniden kanalize edildi. En önemlisi, çatışmaların ve çelişkilerin üstesinden gelerek birliğimizi koruyoruz” ifadelerini kullandı.

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