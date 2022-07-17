Ukrayna istihbaratı: Rusya yeni saldırı için hazırlık yapıyor

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İstihbarat Servisi Sözcüsü Vadym Skibitskyi, Rusya’nın havadan ve denizden attığı füzelerin dışında tüm cephe hattında yeni bir saldırıya hazırlandığını belirterek, “Tüm sıcak temas ve cephe hattı boyunca başlatılan bombardımanı izleyebiliyoruz. Ayrıca taktik bombardıman uçaklarının ve saldırı helikopterlerinin aktif kullanımı sürüyor” dedi.

Cephe gerisinde Rus ordusunun hazırlıklarını izleyebildiklerini kaydeden sözcü, “Şu anda açıkça saldırının bir sonraki aşaması için hazırlıklar yapılıyor” dedi.

Ukrayna ordusuna göre, Rusya özellikle doğudaki Donetsk bölgesindeki stratejik öneme sahip Sloviansk kentinin ele geçirilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Rus ordusu da yaptığı son açıklamada, tüm cephelerde askeri operasyonları artıracaklarını duyurmuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerde mevzilerini güçlendirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney“ ve ”Merkez" Rus askeri birliklerini dün denetlemişti.

Yapılan açıklamada Bakan Şoygu, “Kiev rejiminin Donbas ve diğer bölgelerdeki yerleşim birimleri sakinleri ile sivil altyapıya yönelik saldırılarını engellemek amacıyla tüm operasyonel yönlerde askeri birliklerin eylemlerini ileride artırma yönünde talimat verdi" denilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise yaptığı ayrı bir açıklamada, "Ukrayna’ya ait bugüne kadar 256 uçak, 139 helikopter, 1557 insansız hava aracı, 355 hava savunma füze sistemi, 4 bin 73 tank ve zırhlı araç, 746 çok namlulu roketatar, 3 bin 149 obüs ve havan topu, 4 bin 253 özel askeri araç yok edildi" ifadelerini kullandı.