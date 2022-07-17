Politika

MSB: Çatışmada 1 asker hayatını kaybetti

TSK tarafından yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Pençe-Kilit operasyon Çatışma

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, “Pençe-Kilit” operasyonunun yürütüldüğü bölgede, PKK ile çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralandı.

Taşkın'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Öte yandan MİT'in Gare’de gerçekleştirdiği operasyonda PKK’nin silahlı kanadı HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

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