Sağlık

Almanya’da maske zorunluluğu geri geliyor

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik yeni önlemler alınacağını söyledi.
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avrupa Almanya Maske zorunluluğu Covid-19

HABER MERKEZİ

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Berliner Morgenpost'a verdiği röportajda, Covid-19'un yaz dalgasının şimdiden güç kaybettiğini ancak sonbahar ve kış aylarının ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.

Buschmann, virüsle mücadele için alınacak tedbirlerin temmuz ayı sonuna kadar tamamlanacağından emin olduğunu söyledi. Tedbirlerin Almanya'nın 16 eyaletindeki yetkililerle tartışılacağını söyleyen Buschman, kararların eylül ayında meclise gönderileceğini aktardı.

Buschmann, önlemlerin bir parçası olarak da sonbaharda kapalı alanlarda maske zorunluluğu geleceğini duyurdu.

Buschmann'a göre, kabine zaten toplu taşıma için maske gereksinimleri geliştirmek için çalışıyor.

Alman Bakan, Almanya'nın yeni Covid kurallarının “orantılı” olacağına ve sadece insanların sağlığını değil, aynı zamanda temel haklarını da korumayı amaçladığına dikkat çekti.

Bakan, “Kabine içinde daha fazla karantina, genel okul kapanması ve sokağa çıkma yasağı olmayacağı konusunda hemfikiriz. Bunlar pandeminin üçüncü yılında uygunsuz çözümler” dedi.

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