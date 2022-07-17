Sağlık

Fauci: Maymun çiçeği salgını daha ciddiye alınmalı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci, hastalık vakaları artmaya devam ettikçe, maymun çiçeği salgınıyla daha ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
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Dr. Anthony Fauci
Dr. Anthony Fauci
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HABER MERKEZİ                                  

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci dün CNN'e verdiği demeçte, "Maymun çiçeği salgınını kesinlikle ciddiye almamız gerekiyor. Kapsamını ve potansiyelini henüz bilmiyoruz, ancak şu anda olduğundan çok daha geniş bir alana yayılma potansiyeline sahip olacağı temelinde hareket etmeliyiz" dedi. 

Durumun ciddi olduğu eyaletlerin New York, Kaliforniya, Illinois ve Florida olduğunu kaydeden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, birkaç eyalet dışında ABD'nin çoğu yerinde maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

En son sağlık verilerine göre, ABD'de en az bin 814 vaka tespit edildi.

Fauci, gerçek sayının açıklanan bu rakamların çok sütünde olabileceğini söyledi.

Virüsü tespit etmek için testlerin kapsamını genişletmenin ve salgınla daha sıkı ve ciddi bir şekilde mücadele etmenin önemini vurgulayan Fauci, Temmuz ayı sonuna kadar hastalığa karşı 700 bin aşının farklı eyaletlere dağıtılacağını kaydetti.

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