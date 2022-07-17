Politika

Türkiye’ye ait SİHA PKK’lilerin otomobilini hedef aldı

Musul’un batısında PKK’lilerin içinde olduğu bir otomobilin Türkiye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bombalanması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Irak Musul Türkiye drone otomobil bombardıman

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamaya göre Musul’un batısında PKK’lilerin içinde olduğu bir otomobil Türkiye ait SİHA tarafından hedef alındı.

Açıklamada Şam Sınır Kapısı’na yakın bir bölgede meydana gelen bombardımanda 1’i kadın, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan bugün Türkiye medyasında yer alan haberde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gara’da gerçekleştirdiği operasyonda PKK’nin üst düzey isimlerinden İzzettin İnan'ın öldürüldüğü belirtildi.

 

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