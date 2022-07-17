Türkiye’ye ait SİHA PKK’lilerin otomobilini hedef aldı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamaya göre Musul’un batısında PKK’lilerin içinde olduğu bir otomobil Türkiye ait SİHA tarafından hedef alındı.

Açıklamada Şam Sınır Kapısı’na yakın bir bölgede meydana gelen bombardımanda 1’i kadın, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan bugün Türkiye medyasında yer alan haberde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gara’da gerçekleştirdiği operasyonda PKK’nin üst düzey isimlerinden İzzettin İnan'ın öldürüldüğü belirtildi.