Politika

İranlı yetkili: Nükleer bomba üretebilecek teknik yeteneğe sahibiz

İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Kemal Harazi, Tahran'ın teknik olarak nükleer bomba yapma kapasitesine sahip olduğunu, ancak henüz bunu uygulama kararı almadığını söyledi.
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Kemal Harazi
Kemal Harazi
İran İran Kemal Harazi nükleer bomba

HABER MERKEZİ             

İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Kemal Harazi bugün yaptığı açıklamada, "Birkaç gün içinde %60'a kadar uranyum zenginleştirmeyi başardık ve %90'a kadar zenginleştirilmiş uranyumu kolayca üretebiliriz... İran'ın nükleer bomba yapmak için teknik imkanları var ama henüz bir karar vermedik" dedi.

Kemal Harazi, ülkesinin nükleer programı ve bölgesel politikası üzerinde asla müzakere etmeyeceğini belirtti. 

Harazi ayrıca, Tahran'ın güvenliği hedef alınırsa İsrail'e doğrudan yanıt vereceklerini belirtti. 

ABD Başkanı Joe Biden 14 Temmuz’da İsrail Başbakanı Yair Lapid ile İran’ın nükleer silah sahibi olmasına karşı ortak bir deklarasyon imzalamıştı.

Başkanlık görevinde ilk defa İsrail’i ziyaret eden Biden, Lapid ile görüşmesinin ardından ABD’nin 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için sonsuza kadar Tahran’dan yanıt beklemeyeceğini söylemişti.

Biden, “İran yetkililerine Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı yeniden canlandırmak için hangi şartları kabul edeceğimizi bildirdik. Onlardan yanıt bekliyoruz, ama sonsuza kadar beklemeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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