Papa: Müzakereler yeniden başlatılmalı

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Pazar ayininde konuşan Papa Francis, "Savaşın yalnızca yıkıma ve ölüme yol açacağını, halkları böldüğünü, gerçeği ve diyaloğu öldürdüğünü nasıl anlamazsınız?" dedi.

85 yaşındaki Papa, "Dua ediyorum ve tüm tarafların savaşın saçmalığını körüklemeden müzakerelere yeniden başlamalarını umuyorum" diye ekledi.

Papa, savaş devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmeyi planlıyor, ancak şu ana kadar bir tarih belirlenmedi.

Papa , 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana arabuluculuk yapmaya çalıştığını ve uygun bir zamanda Ukrayna'ya gitmeye hazır olduğunu ifade etti.