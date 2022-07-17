Politika

MSB açıkladı: 1 teğmen hayatını kaybetti

TSK tarafından yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Pençe Kilit operasyonu PKK çatışma

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe-Kilit” operasyonunun yürütüldüğü bölgede PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, “17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”  denildi.

MSB bugün operasyonunun yürütüldüğü bölgede PKK ile çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

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