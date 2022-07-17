ABD’li uzman: Kürdistan Bölgesi ABD’nin en büyük güvenlik ve enerji ortağıdır

ERBİL (K24)

ABD Askeri Akademisi'nde uluslararası ilişkiler ve dış politika yardımcı doçenti olarak çalışan Matthew Zeiss, Real Clear Energy web sitesinde yayımladığı makalesinde Washington-Erbil ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’li akademisyen Matthew Zeiss, makalesinde İran yanlısı milislerin Kürdistan Bölgesi'nin petrol ve gaz sahalarına düzenlediği saldırıların ABD'nin enerji sektöründeki çıkarlarını tehlikeye attığını belirtti.

Matthew Zeiss “İran sadece Iraklı milisleri Kürdistan Bölgesi'nin enerji sektörüne saldırmaya yönlendirmekle kalmadı, aynı zamanda Irak mahkemelerini İran'a yakın partiler olmadan Bağdat'ta yeni bir hükümetin kurulmasını önlemek için etkili bir şekilde yanlış yönlendirdi” dedi

Zeiss, "Kürdistan, güvenlik ve enerjimizdeki en büyük ortak ve ABD hükümetinin Irak'ta enerji projeleri için para sağladığı tek yer olmaya devam ediyor" diye yazdı.

“ABD, İran'ın Kürdistan ile 30 yıllık güvenlik ve enerji ortaklığını silmesine artık izin veremez” diyen Zeiss, "Biz (ABD) Kürdistan Bölgesi'nin oluşturulmasında önemli bir rol oynadık ve şimdi onu korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

ABD’li uzman, İran'ın uzun vadeli hedefinin, Irak'ın federal sistemini zayıflatmak ve Kürdistan Bölgesi’nin enerji sektörünü finansal olarak boğmak olduğunu vurguladı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz yasasıyla ilgili verdiği kararını da eleştiren ABD'li yazar, “İran'ın Kürdistan Bölgesi'ni kontrol etme girişiminin, dünya petrol piyasalarının istikrarsız kaldığı bir dönemde olduğununa” dikkat çekti.

Zeiss, İranlı milisler Irak'taki ABD çalışanlarına, kurumlarına ve yatırımlarına yönelik saldırılarına devam ettiği sürece ABD Kongresi'nin Bağdat'ın gelecekteki güvenlik bütçesini kapsamlı bir şekilde araştırması gerektiğini kaydetti.