Ninova Valisi’nden Türkiye’nin SİHA saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Ninova Valisi Necim el-Cuburi, yaptığı açıklamada “ Türkiye’ye ait bir SİHA bu öğleden sonra saat 14.20'de Musul'un batısında sivil bir aracı bombaladı” dedi.

Açıklamada bombardımanda biri kadın olan beş kişinin hayatını kaybettiği, sürücünün kimliğinin tespit edebildiği ancak diğerlerinin kimliklerinin tespit edilmediği belirtildi.

Vali Cuburi, “Ninova eyaletinin güvenlik güçlerini hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ninova Valisi ayrıca Irak hükümetinden Ankara’ya protesto notası vermesini talep etti.

Kürdistan Anti Terör tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul’un batısında PKK’lilerin içinde olduğu bir otomobil Türkiye ait SİHA tarafından hedef alındı.

Açıklamada Şam Sınır Kapısı’na yakın bir bölgede meydana gelen bombardımanda 1’i kadın, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.