İran’da Covid-19’da 7’nci dalga başladı

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Covid-19 salgınında vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçti.

İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 salgınında 7'nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu.

SON 24 SAATTE 5 BİN 751 VAKA

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, 13 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bakanlık, yeni vakalardan 516’sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656'sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İran'da salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide Covid-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.