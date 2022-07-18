Politika

Macron gaz krizinin çözümü için BAE ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanıyla petrol ve dizel tedarikini görüşeceği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Emmanuel Macron gaz krizi BAE Muhammed bin Zayed görüşme

HABER MERKEZİ

Avrupa ülkeleri Rus enerjisine alternatifler arıyor.

Konuya yakın kaynaklar Bloomberg'e verdiği demeçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'i önümüzdeki hafta Paris'te ağırlayacağını belirtti.

Kaynaklar, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma sözü vermesinden bu yana Fransa'nın BAE ile daha fazla petrol ve dizel tedariki hakkında konuştuğunu vurguladı.

OPEC'in önde gelen üyelerinden BAE, dünyanın kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 6'sına sahip.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire geçen ay yerel basına verdiği demeçte, ülkeden arzın Rus enerjisine en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi.

Fransa'daki enerji yoğun işletmeler, şu anda Rusya'dan gelen doğal gaz arzının daha da azalması durumunda olası elektrik kesintilerine hazırlanıyor.

Ülkenin sanayi devlerinin gaz kazanlarını kömür ve petrolle çalışacak şekilde dönüştürdükleri bildiriliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv