Politika

Ali Qazi için Erbil’de cenaze töreni

Ali Qazi’nin naaşı Erbil’e getirildi ve resmi cenaze töreni düzenlendi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ali Qazi
Ali Qazi
kürdistan Ali Qazi Kürdistan

ERBİL (K24)

Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurucusu Qazi Muhammed'in oğlu Ali Qazi’nin naaşı Almanya’dan Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.

Ali Qazi’nin Kürdistan bayrağına sarılı tabutu, Erbil Uluslararası Havalimanı’ndaki salona getirildi, resmi cenaze töreni düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, törende bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Neçirvan Barzani, hem kendi adına hem de Başkan Mesud Barzani adına tabuta çelenk bıraktı. Ardından Başbakan Mesrur Barzani adına Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık tabuta çelenk bıraktı.

Daha sonra Ali Qazi’nin ailesi, Parlamento Başkanı, siyasi parti temsilcileri ve protokol sırayla tabuta çelenk ve çiçek bıraktı.

Ali Qazi’nin naaşı bugün Süleymaniye’ye bağlı Kelar ilçesinde toprağa verilecek.

89 yaşındaki Ali Qazi, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Almanya’nın Bonn kentinde 10 Temmuz’da hayata gözlerini yumdu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv