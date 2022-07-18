Ali Qazi için Erbil’de cenaze töreni

ERBİL (K24)

Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurucusu Qazi Muhammed'in oğlu Ali Qazi’nin naaşı Almanya’dan Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.

Ali Qazi’nin Kürdistan bayrağına sarılı tabutu, Erbil Uluslararası Havalimanı’ndaki salona getirildi, resmi cenaze töreni düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, törende bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Neçirvan Barzani, hem kendi adına hem de Başkan Mesud Barzani adına tabuta çelenk bıraktı. Ardından Başbakan Mesrur Barzani adına Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık tabuta çelenk bıraktı.

Daha sonra Ali Qazi’nin ailesi, Parlamento Başkanı, siyasi parti temsilcileri ve protokol sırayla tabuta çelenk ve çiçek bıraktı.

Ali Qazi’nin naaşı bugün Süleymaniye’ye bağlı Kelar ilçesinde toprağa verilecek.

89 yaşındaki Ali Qazi, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Almanya’nın Bonn kentinde 10 Temmuz’da hayata gözlerini yumdu.