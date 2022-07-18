Politika

Rusya Savunma Bakanı’ndan Ukrayna'da uzun menzilli silahları vurma talimatı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Doğu" askeri birliğine, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdi.
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dünya Sergey Şoygu Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Doğu" Rus askeri birliğini denetledi.

Şoygu, bu birliğin saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, birlik komutanına, Ukrayna ordusunun uzun menzilli roketatar ve topçularını yüksek hassasiyetli silahlarla vurma talimatını verdi.

Bakan Şoygu, geçen hafta Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlemiş ve birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti.

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