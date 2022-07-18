Devler Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları başlıyor
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 20 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.
Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçların programı şöyle:
Yarın:
19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Zürih (İsviçre)
19.00 Zalgiris (Litvanya)-Malmö (İsveç)
19.00 Pyunik (Ermenistan)-Diddeleng (Lüksemburg)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
20.45 Midtjylland (Danimarka)- AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Şkupi (Kuzey Makedonya)
20 Temmuz Çarşamba:
19.00 HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe (Türkiye)
21.15 Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova)