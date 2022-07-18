Spor

Devler Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak.
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avrupa Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçlar

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 20 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Zürih (İsviçre)

19.00 Zalgiris (Litvanya)-Malmö (İsveç)

19.00 Pyunik (Ermenistan)-Diddeleng (Lüksemburg)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

20.45 Midtjylland (Danimarka)- AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Şkupi (Kuzey Makedonya)

20 Temmuz Çarşamba:

19.00 HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe (Türkiye)

21.15 Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova)

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