Politika

Neçirvan Barzani: Ali Qazi Kürtlerin birliğine büyük bir sadakatle bağlıydı

Neçirvan Barzani, Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurucusu Qazi Muhammed'in oğlu Ali Qazi’nin Kürtlerin birlik ve beraberliğine büyük bir sadakatle bağlı olduğunu söyledi.
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kürdistan Ali Qazi Neçirvan Barzani Qazi Muhammed

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurucusu Qazi Muhammed'in oğlu Ali Qazi’nin cenaze töreninde konuştu.

“Ali Qazi, ailesinin tarihi ve Qazi Muhammed'in hatırası olduğu için hayatı boyunca birçok zorluk ve sürgün yaşadı, acı çekti” diyen Neçirvan Barzani, şunları kaydetti:

“Mülteci olmak zorunda kaldı. Her zaman halkının birliği ve bütünlüğü konusunda endişeliydi. Ömrünün sonuna kadar da büyük bir sadakatle Kürt halkının bütünlüğünü ve birliğini istiyordu. Halkından ve ülkesinden asla vazgeçmedi, fırsat buldukça halkının birlik ve bütünlüğünün peşinden koştu. Bu ona, halkının bütünlüğünü ve birliğini isteyen kişi olmak, merhum babası Qazi Muhammed'in vasiyetiydi.”

89 yaşındaki Ali Qazi, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Almanya’nın Bonn kentinde 10 Temmuz’da hayata gözlerini yumdu.

Ali Qazi'nin cenazesi Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Mahabad kentinde defnedilecekti. Ancak İranlı yetkililer taziye düzenlenmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Ali Qazi’nin naaşı bugün Süleymaniye’ye bağlı Kelar ilçesinde toprağa verilecek. 

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