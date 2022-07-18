CHP Diyarbakır il yönetimine kayyum atandı

DİYARBAKIR (K24)

Ankara 9. Sulh Mahkemesi’nin aldığı kararla CHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevden alındı, yerine 7 kişilik geçici kurul atandı.

Karar neticesinde Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ve yönetiminin görevine son verilmiş oldu.

Kayyum Başkanlığına Muzaffer Değer, kayyum üyeliklerine de Behçet Gezer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu atandı.

Gönül Özer yaptığı açıklamada, gelişmeyi doğruladı.

Özer, “Ama istinaf yolu açık ve genel merkez benimle, benim görevden aldığım ilçe başkanlarıyla olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel merkez kongre kararı almayınca mahkemeye verdiler mahkeme karar vermiş” ifadelerini kullandı.