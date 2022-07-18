Faik Bulut: Biden’ın bir sonraki Ortadoğu ziyaretinde Kürtler konuşulabilir

İSTANBUL (K24)

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu ziyareti dünyanın gündemini meşgul etti. Ziyarette öne çıkan ana gündemler Suudi Arabistan’la ilişkiler, İran’a karşı tavır ve İsrail’le ilişkiler olurken, Biden’ın “Ortadoğu’dan çekilmeyeceğiz” mesajı dikkat çekti.

K24’e konuşan Kürt araştırmacı-yazar Faik Bulut, Biden’ın Kürtler üzerinden henüz Rusya ve İran’a mesaj vermediğini ifade ederek, sonraki ziyaretlerde Kürtlerle ilgili konuşulabileceğini söyledi.

Cidde’de gerçekleşen zirvede İsrail ile Körfez ülkelerinin yakınlaştırılmasının amaçlandığını belirten Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

“Bence Biden’ın Ortadoğu ziyaretinde Kürtlerle ilgili bir şey çıkmadı henüz. Çünkü şu anda Biden’ın derdi, davası İsrail’le Arapları yakınlaştırmak, Körfez ülkeleriyle Arabistan’ın arasını düzeltmek. Bu da daha çok buralardaki enerjiyle ilgili bir durum. Rusya ve Çin’in serbest dolaştığı alanın önünü almak. Bir de İran’a karşı. Dikkat ederseniz Suudi Arabistan’la bir taraftan nükleer görüşmeler yapıyor, diğer taraftan bakıyorsunuz İsrail girmiş Körfez ülkelerine İran’ın füzelerine karşı demir kubbe örüyor. Dolayısıyla ABD şimdi bunları organize ediyor. Durum bu.”

Bulut, “ABD’nin en büyük müttefiki ve petrol üreticisi Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri Rusya ve Çin’le çok ciddi ticaret ve petrol sözleşmeleri ve anlaşmaları yaptılar. Hatta 30 yıllık çeşitli anlaşmalar yaptılar. O anlaşmalar nedeniyle Suudi Arabistan olsun, BAE olsun savaşta ciddi bir şekilde Ukrayna’nın yanında yer almadılar. Bunu Rusya nedeniyle yapmadılar. Çin de bu ülkelere gidip geliyor. Biden o alanı onlara kaptırmamak için ‘Rusya ve Çin’le yüzleşeceğiz’ mesajını verdi” dedi.

“İKİNCİ ZİRVEDE KÜRTLERLE GÖRÜŞMELER OLACAK”

Değerlendirmesinde ABD Başkanı’nın bölge ülkeleriyle yeni bir zirve gerçekleştirebileceğini vurgulayan Bulut şöyle devam etti:

“Görünen o ki Biden yeni bir zirve yapacak, 10-15 bölge ülkesinin liderleriyle bir konferans ya da zirve düzenleyecek. Asıl niyetini, stratejik planını açık bir şekilde o zaman açıklayacağı gözüküyor. Cidde’de Kürtlerle ilgili bir şey konuşulmadı, daha sonraki zirvede olabilir. Şu an Kürtlerin geleceğiyle ilgili konu gündeme gelmiş değil, siyasi olarak Kürtlerle ilgili acil bir durum yok. Belki enerji bağlamında Güney Kürdistan’daki o hattın bir kısmını Rojava’ya bağlaması olabilir, orada da Türkiye engeli var. İran’la muhtemel bir anlaşma ya da hesaplaşma olursa özellikle Güney Kürdistan bağlamında, tabi dolaysıyla Rojava da dahil olmak üzere, belli konular ele alınabilir. Ama bence bu mevzular daha konuşulmuyor. Enerji meselesinde Güney Kürdistan’la henüz bir sorun görünmediği için Kürtlere ağırlık vermediler. İran ile ciddi bir gerginlik yaşanırsa İsrail de devreye girecek, Körfez ülkeleri de girecek. O zaman Kürtlerle de görüşmeler yapılacak. Özellikle Güney Kürdistan’ın bahsi geçer. Kürt topraklarında ve Kürt güçlerinden nasıl faydalanabilir. Bu da ikinci aşamadadır. Bu tabi illa İran’la savaş olması için demiyorum. Ciddi siyasi kriz olabilir.”

OPERASYON İÇİN TÜRKİYE’YE TAVİZ VERİLDİ Mİ?

Biden’ın Rojava ve Suriye üzerinden Rusya’ya mesaj vermediğini ifade eden Faik Bulut, “Suriye öteden beri Rusya’nın var olduğu bir bölge. ABD de buradaki politikasını henüz netleştirmiş değil. Buna bağlı olarak Kürtlerin kaderinin de ne olacağı belli değil şimdilik. Buradan Rusya’ya mesaj vermedi. Orada en fazla hareketlenmek isteyen Türkiye’dir. Türkiye çok sıkıştırıyor, ‘Ben bir Rojava’ya gireyim’ diye. Tabi onlar da Türkiye’nin bağırıp çağırmakla taviz almak istediğini biliyor. Operasyon için Türkiye ile mutabakata varmış değiller. F-16 satışı dahil” şeklinde konuştu..