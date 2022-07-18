Kürdistan Bölgesi’nin 3 aylık enerji faaliyet raporu yayınlandı

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Deloitte şirketi, Kürdistan Bölgesi’nin 2022 yılının ilk çeyreğindeki petrol ve gaz üretimine ilişkin verileri yayınladı.

Deloitte şirketinin raporuna göre, Kürdistan Bölgesi 3 ay içerisinde 36.5 milyon varil ham petrolü borular üzerinden dünya pazarına aktardı.

Raporda, borularla sevk edilen ham petrolün 36 milyon 453 bin 590 varil olduğu kaydedilirken, enerji tesislerine satılan petrolün ise 284 bin 436 varil olduğu ifade edildi.

34 milyon 923 bin 168 varil ham petrolün alıcılara satıldığının kaydedildiği raporda, satılan her 1 varil petrolden 86.730 dolar elde edildiği bildirildi.

Raporda, Türkiye’ye ait petrol şirketleri TEC ve TPIC’e 3 ay içerisinde 125 milyon dolarlık borç karşılığında enerji verildiği kaydedildi.

Deloitte, 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası şirketi olarak biliniyor.