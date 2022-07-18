Fransa ve İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarıları

HABER MERKEZİ

İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın ardından Fransa da sıcak hava ve orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı.

Ülkede binlerce kişi orman yangınları nedeniyle tahliye edildi. Tahliye edilenler için acil durum barınakları kuruldu.

Güneybatıda popüler bir turizm bölgesi olan Gironde'de geçen salı gününden bu yana 14 bin dönüm hektarlık ormanlık alan yok oldu.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, bir meteorolog güneybatıdaki bazı bölgelerde "ısı kıyameti" yaşanacağını söyledi.

UZMANLAR CAN KAYIPLARI KONUSUNDA UYARDI

İtfaiye ve sağlık ekipleri hazır hale getirildi. Halka zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, yarın Almanya'ya ulaşacak. Ülkenin güneyinde ve batısında derecelerin 41'i göstermesi bekleniyor. Uzmanlar can kayıpları konusunda uyarıyor.

FRANSA'DA TREN SEFERLERİ AKSAYINCA YOLCULAR UZUN SÜRE TÜNELLERDE MAHSUR KALDI

Öte yandan Fransa basınındaki haberlere göre, bazı güzergahlardaki raylarda kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesi üzerine Paris ve banliyöleri arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarındaki tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Paris Nord - Chatelet les Halles istasyonu ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon, istasyonlarına yakın tünellerde yolcular uzun süre mahsur kaldı.

Dakikalarca tünellerde mahsur kalan yolcuların bir kısmı en yakındaki istasyonlara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Ayrıca 15 bölgede aşırı sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilen ülkede, Le Parisien gazetesi, söz konusu hatlarda çalışan trenlerde klima bulunmadığını aktardı.

Bu arada Ülke basınındaki haberlere göre, Bordeaux civarındaki Gironde'da 12 Temmuz Salı günü başlayan yangın 3 noktada ilerliyor.

Sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği ve "kırmızı" alarma geçilen bölgede, yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan sürdürülmeye çalışılıyor.

İNGİLTERE'DE İLK DEFA AŞIRI SICAKLIK UYARISI YAPILDI

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

Met Office Başkanı Penelope Endersby, "Yarın 40 santigrat derece ve bunun üzerindeki sıcaklıkların yüksek olasılığını görüyoruz. 40 santigrat derece ihtimal dışı değil. Modellemede 43 santigrat derece bile var ama o kadar yüksek olmayacağını umuyoruz" dedi.

Aşırı sıcak uyarısı güneyde Londra'dan kuzeyde Manchester ve Leeds'e kadar geniş alanda geçerliliğini sürdürüyor.