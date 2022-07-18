Sadr: Maliki’nin hiçbir şekilde Irak’a liderlik yapmaya hakkı yok

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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İslami Dava Partisi lideri ve Sadr ailesine yakın bir isim olan Nuri el-Maliki tarafından kendisine yönelik tehditlerin hayret verici olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, babası Muhammed Sadık es-Sadr’ın ‘Benim ölümümde İsrail ve ABD için bir sevinç vardır’ dediğini hatırlatarak, “Ben de aynı şekilde ‘benim öldürülmemde İsrail, Amerika, teröristler ve yolsuzlukçular için sevinç vardır’ diyorum” dedi.

Kendisine yönelik tehdidin Maliki’den gelmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydeden Sadr, Maliki’nin açıklamasının, Maliki’nin aşiretinin önde gelenleri ve Maliki ile müttefik siyasi grupların liderleri tarafından reddedilmesini isteyerek, fitnenin söndürülmesini istedi.

Iraklıların kanının akıtılmasının önüne geçtiğini, ancak Maliki tarafından İsrail’le işbirliği ve Iraklıların kanını dökmekle suçlandığını kaydeden Sadr, Maliki’nin Şiiler arasında savaşı teşvik ettiğini bildirdi.

Maliki’ye karşı her türlü şiddeti kullanmaktan uzak olduğunu vurgulayan Sadr, fitnenin kızışması için 3’üncü bir tarafın işin içerisinde girmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Maliki’ye siyasetten çekilme ve beraberinde siyaset yapıp yolsuzluğa bulaşanları yargıya teslim etme tavsiyesine bulunan Sadr, “Bu yıkıcı fikirlerden sonra onun hiçbir şekilde Irak’a liderlik yapmaya hakkı yoktur. Bu, Irak ve halkı için yıkımdır” dedi.

MALİKİ’NİN SES KAYITLARI SIZDIRILDI

Irak’ın eski Başbakanı Nuri el Maliki’nin, ülkenin önemli Şii lideri Mukteda es-Sadr’a yönelik eleştiri ve hakaretler içerdiği konuşmasının gizli kaydının basına sızdırılması ülke siyasetinde adeta "deprem" etkisi yarattı.

Söz konusu sesli kayıtta Nuri Maliki, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ı İngiliz projesi olarak tanımlayarak, ‘‘Mesele şu ki, Mukteda'nın Şiilerin ve Irak'ın kontrolünü ele geçirmesini amaçlayan bir İngiliz projesi var, o zaman onu öldürüp Irak'ı Sünnilere verecekler. Ortada böyle bir proje var, ama ben buna karşı savaşıyorum, buna karşı hem siyasi ve askeri olarak savaşılacak” dediği aktarılıyor.

Yine aynı kayıtta, İran’ın Mukteda es-Sadr’a yardım ettiğini, Tahran’ın Hasan Nasrallah’ı Lübnan'da nasıl Hizbullah örgütü şefi yaptıysa şimdi de kendisi için Irak’ta aynısını yapmak isteğini kaydeden Maliki, “Mukteda bir katil, Bağdat'ta kaç kişiyi öldürdü? Adam kaçırmalar, bombalı arabalar, o usta değil, korkak, hain, hiçbir şey bilmeyen cahil (…) Sadrları tanıyorum, onlarla Basra, Kerbela ve Bağdat'ta savaştım, silahımız yoktu ve İranlılar onlara gelişmiş füzeler vermişti ve biz yine de kazandık” dediği iddia edildi.

Kanun Devleti Koalisyonu Genel Başkanlığı dışında, Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesinin de en önemli liderlerinden biri olarak bilinen Maliki, sızdırılan kayıtları sosyal medya hesabından yalanladı ve bunların sahte olduğunu bildirdi.

Mukteda es-Sadr ise bu kayıtların kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini söyledi.

Irak siyasetini izleyen gözlemcilere göre, basına sızdırılan ses kayıtları Irak toplumu ve siyasetindeki derin çatlakların önemli bir göstergesi.