Erdoğan: İsveç iyi bir görüntü vermiyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

“Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği bu dönemde birliğimize daha sıkı sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımını en üst düzeyde ilettik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirmemeleri durumunda NATO süreci durduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilirler.”

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Gelirleri artırmak için artışlar yapıyoruz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu değerlendirerek yeniden artış yapacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonuna da ulaştıracağız” dedi.

KYK borçlarıyla ilgili alınan karardan da söz eden Erdoğan, şunları belirtti:

“Biz bugüne kadar faiz uygulamadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabii tutulmadı. KYK borcunda faiz yok. Enflasyonun yükselmesi beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.”

Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak.