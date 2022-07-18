Scholz: Gelecek nesillere iyi bir yaşam ortamı bırakmak istiyoruz

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 13. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılarak birer konuşma yaptı.

Scholz, iklim ile mücadelenin önemine değinerek, "Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmak için elimizi çabuk tutmalıyız. Daha çabuk, daha kararlı davranmalıyız. İklim dostu teknolojiyi geliştirmek istiyoruz. Gelecek nesillere iyi bir yaşam ortamı bırakmak istiyoruz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası meydana gelen enerji tedarik sıkıntısına değinen Scholz, kömür üretimine küresel bir geri dönüş konusunda da uyarıda bulunarak, "Gaz tedariği konusunda yaşanan darboğaza çare olarak kömürle çalışan elektrik üretimi yeniden yükseldi. Kömürden, petrolden ve gazdan çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Acil durum önlemlerinin Almanya'nın iklim hedefleri pahasına olmaması gerektiğini kaydeden Scholz, "Gaz tedarikini güvence altına almak için bugün yaptığımız her şey gelecekte Almanya'da ve dünya çapında karbondioksit nötr olma hedefimizle uyumlu olmalıdır." dedi.

Hem iklim koruması hem de refah için mücadele etmeleri gerektiğini anlatan Scholz, "İklim koruması ile refah el eledir, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Biz hükümet olarak karbondioksit nötr bir ekonomiden yanayız. Bunun için de çaba gösteriyoruz. Yalnız Almanya'da değil, dünya genelinde karbondioksit nötr hedefine ulaşmalıyız. Yenilenebilir enerji hepimizin çıkarınadır. Bu, iklimin de çıkarınadır. Önümüzdeki 5 yıl içinde ekonomi kuruluşlarıyla birlikte iklim koruması ve yenilenebilir enerji için 600 milyar avro yatırım yapacağız. Sanayimizi iklim nötr yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de enerji krizinin aşılması için her alanda iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

İklim korumasıyla ilgili Paris Sözleşmesi'ne uyulmasının dünyada herkesin çıkarına olduğunu vurgulayan Sisi, Mısır'ın her türlü iş birliğine ve gereken her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Mısır'ın yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez haline gelmesi için çaba gösterdiğini dile getiren Sisi, iklim değişikliğine uyumu desteklemek için Afrika ülkelerine daha fazla destek çağrısında bulundu.

Mısır, kasım ayında 27. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak.