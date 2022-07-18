Politika

Borrell: Savaş Rusya'ya çok fazla ekonomik problem çıkaracak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Rusya'ya çok fazla ekonomik problem çıkaracak” dedi.
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avrupa AB Rusya Ukrayna Savaş Josep Borrell

HABER MERKEZİ

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba'nın, AB bakanlarını Ukrayna'daki son durumla ilgili video konferans yoluyla bilgilendirdiğini söyledi.

Durumun daha kötüye gittiğini öğrendiğini aktaran Borrell, "Bakanlar, Ukrayna'nın yanında dimdik durmaya devam etme ve Ukrayna'ya özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde tüm desteğimizi verme gereği konusunda oy birliğiyle anlaştılar" dedi.

Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu belirten Borrell, AB'nin toplam askeri yardımını 2,5 milyar euroya çıkaracak ek 500 milyon euroluk yardım konusunda anlaşıldığını, gelecek günlerde ilgili kararın alınacağını bildirdi.

Borrell, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların "işe yaradığını" ifade ederek, "Rus ekonomisi kötü etkileniyor. Savaşı bir gecede bitiremezler ama yaptırımlar, Rusya'ya çok fazla ekonomik problem çıkaracak" diye konuştu.

Ukrayna'yı AB'ye aday ülke olarak bu yolda da destekleyeceklerini söyleyen Borrell, yaz tatili arasından sonra Ortaklık Konseyinin toplanacağını kaydetti.

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