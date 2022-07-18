Politika

Birleşmiş Milletler: Tahran’daki üçlü görüşmeyi yakından takip edeceğiz

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Tahran'da düzenlenecek üçlü zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve sonuçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.
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kürdistan BM İran Tahran

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İran’ın başkenti Tahran’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı İbrahim Raisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşecek görüşmeyi yakından takip edeceklerini söyledi.

Haq, bugünkü basın toplantısında, zirveden, Ukrayna ve Rus tahılı ile Rus gübresinin küresel pazara geri dönmesi yönünde bir ilerleme bekleyip beklemediği sorusuna, “Bu süreçle ilgili olarak bu görüşmeden somut bir beklentimiz yok. Bu ayrı bir mesele” dedi.

“Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve sonuçlara bakacağız” diyen Haq, tahıl ihracatı konusunda her türlü koordinasyonu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Yani bu konudaki müzakereleri ilerletecek her şey olumlu olacak” diye ekledi.

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