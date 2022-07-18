Politika

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik yarışında Tom Tugendhat elendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Tom Tugendhat elendi.
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Tom Tugendhat
Tom Tugendhat
dünya İngiltere Muhafazakar Parti Tom Tugendhat seçim

HABER MERKEZİ

BBC'nin haberine göre, parti liderliği için yapılan oylamada en geride kalan aday Tom Tugendhat 31 oyla elenirken, eski Maliye Bakanı Sunak 115 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday oldu.

Sunak'ı Penny Mordaunt 82, Liz Kafes 71 ve Kemi Badenoch 58 oyla takip etti.

PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

ESKİ SAĞLIK BAKANI JAVID, LİDERLİK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti dün liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.

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