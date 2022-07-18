Başbakan: Su güvenliği önceliğimiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, “Su güvenliği önceliğimizdir” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Çiftçilerimize ve Kürdistan'daki her haneye yardımcı olmak için bu değerli kaynağı daha iyi yönetmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, su güvenliği alanındaki çalışmaları kapsamında 9 barajın inşa edilmesine onay vermişti.

Bu çerçevede Berdesor, Teq teq, Sartik, Dereluk, Bakırman, Mendawa Base, Dalge ve Xewate barajları inşa edilecek.