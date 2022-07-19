Roketatarla avlanan büyükelçi hakkında karar

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı aldığı kararla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyükelçi görevinde olan Haydar Şeya Berak’ın merkeze çekti.

Kararın gerekçesi ise geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Berak’ın Lübnan’da bir köyü ziyaret ettiği sırada silahlı bir grupla birlikte roketatarla geyik avladığına dair görüntüler oldu.

Berak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beyrut yakınlarındaki Bikaa bölgesi şeyhleri tarafından davet edildiğini ve bölgede gelenek olduğu için roketatarla ateş ettiğini belirtti.