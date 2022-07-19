Politika

Roketatarla avlanan büyükelçi hakkında karar

Sosyal medyaya düşen videosunda roketatarla geyik avladığı görülen Irak’ın Beyrut Büyükelçisi, merkeze çekildi.
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Irak Irak Beyrut büyükelçi

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı aldığı kararla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyükelçi görevinde olan Haydar Şeya Berak’ın merkeze çekti.

Kararın gerekçesi ise geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Berak’ın Lübnan’da bir köyü ziyaret ettiği sırada silahlı bir grupla birlikte roketatarla geyik avladığına dair görüntüler oldu.

Berak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beyrut yakınlarındaki Bikaa bölgesi şeyhleri tarafından davet edildiğini ve bölgede gelenek olduğu için roketatarla ateş ettiğini belirtti.

Haydar Şeya Berak
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