Politika

İngiltere’de başbakanlık yarışı: 4 isim kaldı, Rishi Sunak önde

İngiltere’de Muhafazakar Parti'nin lider arayışı ederken, üçüncü tur oylamada eski Maliye Bakanı Rishi Sunak en çok oyu alan isim oldu.
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Rishi Sunak
Rishi Sunak
dünya Rishi Sunak ingiltere Muhafazakar Parti

HABER MERKEZİ

İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakar Parti hükümeti güvenoyu almayı başardı. Muhafazakar Parti'nin lider arayışı ise devam ediyor.

İngiliz parlamentosunda ülkenin yeni başbakanının belirlenmesine ilişkin yapılan yaklaşık beş saatlik oturum yapıldı.

Görüşmelerin ardından güven oylamasına geçildi.

İktidarda olan Muhafazakar Parti hükümeti 238’e karşı 349 oy ile güven oyu almayı başardı. Ülkede genel seçim ihtimali ortadan kalktı.

İNGİLTERE BAŞBAKANINI ARIYOR

Muhafazakar Parti'nin lider arayışı ise sürüyor. Yeni lider seçimi için üçüncü tur oylama yapıldı.

Yarışan beş isimden 4'ü bir sonraki tura kaldı.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yarışı önde götürüyor. 115 oyla birinci sırada yer aldı. Sunak, ilk iki turda da en fazla oyu almıştı.

Eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss 71 oyun sahibi oldu.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül'de açıklanacak.

Boris Johnson'ın parti liderliğinden istifasıyla boşalan koltuğa geçecek isim, aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

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