Yaşam

Paris'te silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Paris'te, kimliği belirsiz kişilerin bir kafede oturan müşterilere ateş açması sonu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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avrupa Paris Fransa saldırı

HABER MERKEZİ

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Görgü tanıklarına göre içinde 2 kişinin olduğu bir araç, nargile kafeye yaklaştı. Araçtan inen şahıslar kafenin teras bölümünde oturan müşterilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Bir şüpheli olay yerinde bulunan kişiler tarafından etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahsın polisteki sorgulaması sürüyor.

Diğer şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Polis, kaçak olan şahsın bulunması için arama çalışması başlattı.

Yetkililer silahlı saldırının sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı, soruşturma devam ediyor.

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