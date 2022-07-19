Sağlık

2 binden fazla turist Covid-19 nedeniyle mahsur kaldı

Çin'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın ardından 2 binden fazla turist bir sahil kenti olan Beihai'de mahsur kaldı.
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HABER MERKEZİ

Beihai'deki yetkililer, kentteki tüm alanları kilitledi ve hafta sonu 1.9 milyon sakininin toplu test edilmesini istedi.

Pazar günü, Beihai'nin yerel yönetimi, daha önce virüse yakalanan, orta veya yüksek riskli bölgeleri ziyaret eden kimseyle temas halinde olmayan turistlerin, negatif bir Covid-19 testi göstermeleri durumunda ayrılmalarına izin verileceğini söyledi.

Yetkililer bir basın toplantısında, geri kalanların şehirde kalmaları ve karantinaya alınmaları gerektiğini söyledi.

Çin'in güney Guangxi bölgesinde popüler bir yaz destinasyonu olan Beihai, 16 Temmuz'a kadar beş gün içinde 450'den fazla enfeksiyon kaydetti.

Bu vaka seviyesi uluslararası standartlara göre düşük görünse de, Çin hükümetinin pandemiye yaklaşımına göre yüksek olarak kabul ediliyor.

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