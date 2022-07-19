Ukrayna: Rusya esirlere insan onuruna yakışır bir şekilde davranmalı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan 1949 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi dahil ilgili uluslararası anlaşmalara uymasını istedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Rus yetkilileri, uluslararası anlaşmalara uymaya çağırıyoruz. Cenevre Sözleşmesi esirlere karşı nasıl davranılacağına öngören bir anlaşmadır. Rusya, bu anlaşmaya kesinlikle uymalıdır” denildi.

Ukrayna’nın doğusunda Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı bir mahkeme, Ukrayna adına çalışan bir Fas ve iki İngiltere vatandaşının ölümüne karar verdi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere, Ukrayna’da alıkonulan bir yardım görevlisinin öldürüldüğüne dair endişesini dile getirmişti.

Rusya, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına henüz yanıt vermedi.