Maliki’nin bir ses kaydı daha çıktı: Silahlı gruplar İran ordusunu takip etmeli

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Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki’nin 5’inci ses kaydı sızdırıldı.

Ses kaydında Haşdi Şabi bileşenleri Asayib Ehli Hak lideri Qays Xezali ve Ketayib Seydul Şüheda grubu lideri Abu Ala Welay ile iyi ilişkileri olduğunu söyleyen Maliki, İran’a bağlı olduğunu vurguladığı Bedir ve Fetih gruplarının ise işsiz olduğunu, duruma kulak asmadıklarını ve kendi çiftliklerinde olduğunu belirtiyor.

Silahı gruplardan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu takip etmelerini isteyen Maliki, bu grupların bütün idari işlerini de Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’ye vermeleri gerektiğini söylüyor.

الجزء ال 5 من التسجيل المُسرب ل نوري المالكي:

يجب إراقة الدماء في العراق بموافقة مراجع وقيادات وبها شرعية!

الفتح والكتائب والعصائب وسيد الشهداء وبدر تابعين لإيران

قادة الحشد لايهمهم شىء غير المزارع والأموال وهم بعالم اخر

انصحكم بالذهاب مع الحرس الثوري لا مع الاطلاعات#انشر_المقطع pic.twitter.com/JpiTaOxvsd — Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) July 18, 2022

2 gün önce Maliki’ye ait olduğu belirtilen ses kayıtları sızdırılmıştı. Söz konusu kayıtlarda Maliki, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ı İngiliz projesi olarak tanımlıyordu. Maliki ayrıca Sadr’ı İran’dan destek almakla suçluyordu.

Ses kayıtlarını yayımlayan gazeteci, elinde 1 saatlik kayıt daha olduğunu ve her gün bir parça yayımlayacağını açıklamıştı.

Maliki ses kayıtlarını inkar ederken, Sadr Maliki’ye siyasetten çekilmesi çağrısı yaptı.